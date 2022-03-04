Сервис по поиску жилья Booking.com больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри России, однако поиск зарубежных отелей из России по-прежнему доступен.

Ранее сегодня в России заблокировали Facebook, а вслед за ним начали блокировать и твиттер. Кроме того, в России ходят слухи о блокировке YouTube, работе сервиса начались сбои.

Также в России заблокировали "Страну", как и доступ к другим украиснким новостным сайтам.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем онлайн — что происходит в Украине сегодня, 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.