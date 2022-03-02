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Ранее мы детально рассказывали о том, как продолжить читать "Страну", не имея доступа к сайту.

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В Украине седьмой день продолжается война. Сегодня ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма Мариуполя, который осажден российскими войсками.

В Киеве ночь прошла спокойно.

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что сейчас на фронте.