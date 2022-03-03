Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его система Starlink осталась фактически единственной не-российской телекоммуникационной системой, работающей в отдельных регионах Украины.

Об этом Илон Маск написал в Twitter.

Глава SpaceX добавил, что вероятность поражения передатчиков очень высока.

Напомним, что в Украине заработал интернет от Илона Маска. Терминалы для спутников Starlink уже запущены.

Согласно данным сервиса Speedtest, скорость скачивания интернета, покрытие которым обеспечивают спутники, варьируется от 100 до 200 МБ/с.

В Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

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