Сход с орбиты спутников связи Starlink компании SpaceX попал на видео. Кадры сделала камера, принадлежащая Обществу астрономов Карибского бассейна в Пуэрто-Рико, 7 февраля в 8:40 по Киеву (2:40 по местному времени).

По утверждению астрономов, падающие объекты – часть запущенных Илоном Маском 3 февраля 49 спутников.

На трехминутном видео запечатлены два разделенных одной минутой входа в атмосферу частей одного и того же спутника, или двух разных аппаратов, двигавшихся в одной плоскости, пояснил нидерландский астроном Марко Лангбрук.

В любом случае ученый уверен, что упавшие обломки точно принадлежали спутникам Starlink: время пролета спутников над Пуэрто-Рико совпадало с наблюдением обломков.

"Сорок спутников, падающих за неделю – уникальный случай. На этой неделе шансы увидеть сход спутника велики как никогда для любого человека между 53 северной и южной широтами", - добавил астроном.

На днях "Страна" сообщала, что 40 из 49 недавно запущенных аппаратов спутниковой группировки Starlink, принадлежащих компании SpaceX Илона Маска, вышли из строя и сгорели в атмосфере из-за геомагнитной бури, разразившийся вскоре после старта Falcon 9.

А в декабре мы писали, что SpaceX вывела в космос новую партию мини-спутников Starlink. Их число на орбите приближается к двум тысячам.