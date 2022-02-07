Вместо прямого контракта с американской компанией Илона Маска SpaceX для запуска спутника "Сич" Кабинет министров Украины привлек посредника. Поэтому контракт подорожал вдвое - до 1,8 млн долларов, а оборудование государственного конструкторского бюро поставили через фирму-"прокладку".

Об этом в своем расследовании рассказывает издание "Заборона".

13 января 2022 года впервые за более 10 лет Украина вывела на орбиту собственный спутник "Сич-2-30". Это не новое изделие, а копия спутника "Сич-2", который ранее уже запускала Украина.

Копия хранилась на КБ "Южное" с готовностью к запуску на 80-85%, хотя считалась устаревшей из-за низкого разрешения: "Сич-2-30" имеет разрешение 7,8 метра, а современные спутники способны передавать изображения с разрешением 30 сантиметров.

В 2020 году, когда Государственное космическое агентство возглавил Михаил Лев, началась доработка спутника, на которую КБ "Южное" уже потратило 110 млн гривен. Для его запуска Лев начал переговоры с компанией Илона Маска, оценившей запуск спутника в 1 миллион долларов.

К процессу поиска средств был привлечен тогдашний министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, курировавший работу космического агентства.

В конце февраля 2021 года у Госкосмоса был предварительный договор с SpaceX для запуска в космос спутника "Сич-2-30". Контракт был прямой, без посредников. Требовалось авансом оплатить 1 млн долларов для бронирования месяца. Но в конце концов предоплата не была перечислена, а в феврале 2021 года Михаил Лев был уволен из Госкосмоса.

После его увольнения новое руководство космического агентства и министр Олег Уруский нашли посредника в виде нидерландской компании Isilaunch, которая также сотрудничает со SpaceX.

В мае 2021 было заключено соглашение. Этот посредник гарантировал украинской стороне место для спутника на ракетоносителях, но стоимость услуги выросла почти вдвое, чем у Маска – до 1,8 млн долларов.

Эта компания расположена в городе Днепре, ее руководителем и владельцем является бывший работник КБ "Южное" Юрий Прокопенко. Большинство сотрудников фирмы также из КБ, а собственных мощностей для изготовления адаптеров (через них якобы привлекли фирму) она не имела.

Глава экономического комитета парламента Дмитрий Наталуха со ссылкой на данные Службы экспортного контроля утверждает, что фирма поставила адаптер и крепеж, которые изначально были на КБ "Южное". По данным ресурса ImportGenius, компания "Скай Энержи" ранее уже поставляла схожие изделия нидерландской компании, но при этом не указывала в документах об экспорте космических технологий, а указывала товар как металлические изделия.

Пока с запущенным спутником нет устойчивой связи, создана правительственная комиссия для выяснения причин неудачного запуска. Ранее на запуске спутника пиарился президент Владимир Зеленский, наблюдавший в прямом эфире за его выведением на орбиту. Кроме того, в ноябре Верховная Рада поддержала отставку Уруского.

Напомним, что ракета Falcon 9 американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска с украинским спутником "Сич-2-30" стартовала с мыса Канаверал в Соединенных Штатах. Однако после выхода на орбиту у спутника возникли проблемы со связью, которые наладить так и не удалось.

Мы подробно рассказывали о том, что значит для Украины запуск спутника "Сич-2".

Также "Страна" анализировала, почему спутник "Сич", на котором пиарился Зеленский, не вышел на связь.