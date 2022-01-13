Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска с украинским спутником Сич-2-30 стартовала с мыса Канаверал в Соединенных Штатах. Через полтора часа спутник будет выведен на орбиту. Это первый запуск украинского спутника за 11 лет.

Ракета должна вывести на орбиту 105 малых космических аппаратов почти 30 операторов из двух десятков стран мира. Вес каждого не превышает 200 кг. Стоимость запуска для одного мини-спутника составляет 1 млн долларов.

Примерно через 1,5 часа после запуска они будут выведены на солнечно-синхронную орбиту.

Через 8 минут 27 секунд после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запусков уже в десятый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на космодроме.

Кроме того, специальные спасательные суда SpaceX должны будут выловить из Атлантики две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах.

Напомним, спутник сделан в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины.

Мы также сообщали, что запуск украинского спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич 2-30" американской компанией SpaceX обойдется "Госкосмосу" почти в 2 миллиона долларов. В стоимость контракта входит установка спутника на ракете, запуск, система отделения спутника от ракеты.