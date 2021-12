Ракета Ariane 5 с космическим телескопом "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope), на создание которого 17 стран мира потратили 25 лет и почти $10 млрд, стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Об этом стало известно из Twitter-аккаунта NASA.

После запуска телескопу предстоит преодолеть 1,5 млн км, прежде чем он достигнет своей цели в точке Лагранжа L₂ системы Солнце-Земля и развернет зеркало для сканирования Вселенной в оптическом и инфракрасном диапазонах.

Зарубежные СМИ передают, что после того, как "Джеймс Уэбб" достигнет своей цели, инженеры NASA на протяжении нескольких месяцев будут проверять работоспособность его системы и оборудования. Ожидается, что летом следующего года "Джеймс Уэбб" передаст на Землю первые снимки.

Проектирование аппарата было начато в 1996 году, а пуск "Джеймса Уэбба" изначально должен был состояться в период между 2007 и 2011 годами. Однако из-за того, что разработка дорожала, старт неоднократно откладывался. Кроме того, в какой-то момент американские законодатели даже вовсе хотели прекратить финансирование проекта. Тем не менее пуск "Джеймса Уэбба" состоялся, общая стоимость проекта составила $9,7 млрд.

