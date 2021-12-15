Впервые в истории космический корабль смог "коснуться" Солнца. Зонд NASA Parker Solar Probe пролетел через верхние слои атмосферы Солнца - корону - и собрал там образцы частиц и магнитных полей.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Температура в верхних слоях атмосферы Солнца может достигать 500 тысяч кельвинов (около 500 тысяч градусов Цельсия).

"Новая веха знаменует собой важный шаг для Parker Solar Probe и гигантский скачок в солнечной науке. Так же, как высадка на Луну позволила ученым понять, как она образовалась, прикосновение к самому веществу, из которого сделано Солнце, поможет ученым получить важную информацию о нашей ближайшей звезде и ее влиянии на Солнечную систему", - сообщили в NASA.

Во время пролета солнечный зонд Parker несколько раз входил в корону и выходил из нее. Это доказывает то, что поверхность Альфвена не имеет формы гладкого шара, а имеет шипы и впадины. Обнаружение того, где эти выступы совпадают с солнечной активностью, исходящей от поверхности, может помочь ученым узнать, как события на Солнце влияют на атмосферу и солнечный ветер.

Кроме того, сообщается, что зонд добрался до ярких и массивных структур на поверхности Солнца, которые можно разглядеть даже с Земли, и зафиксировал их на фото.

Напомним, этим летом европейский космический аппарат случайно пролетел через хвост кометы возле Венеры.

Также мы писали о том, как в 2018 году запускали уникальный зонд для изучения Солнца.