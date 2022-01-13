В четверг, 13 января, состоится запуск украинского космического аппарата "Сич-2-30". Впервые за десять лет он отправится на орбиту Земли. Спутник выведет ракета Falcon 9 американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска.

Запуск спутника будет транслироваться в Youtube.

В 17:25 по киевскому времени, с базы Космических сил США на мысе Канаверал должна стартовать ракета с украинским спутником. На запуск с площадки SLC-40 дается 29-минутное стартовое окно. В это время в штате Флорида будет позднее утро.

Спутник предназначен для фотографирования земной поверхности.

Напомним, спутник сделан в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины.

Мы также рассказывали, что запуск украинского спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич 2-30" американской компанией SpaceX обойдется "Госкосмосу" почти в 2 миллиона долларов. В стоимость контракта входит установка спутника на ракете, запуск, система отделения спутника от ракеты.

Последний раз дистанционный спутник зондирования земли Украина запускала 10 лет назад, поэтому запуск нового спутника будет выдающимся событием.

Кроме того, мы сообщали, что Владимир Зеленский заявлял, что в этом году Украина создаст и запустит собственный спутник.