Частичное разрушение китайского метеорологического спутника YunHai 1-02 весной прошлого года произошло в результате столкновения аппарата с обломком, который образовался после российской миссии 25-летней давности.

Об этом заявили в Космических силах США, говорится в квартальном отчете NASA.

Китайский спутник вывели на орбиту 25 сентября 2019 года, тогда как запущенная с Байконура российская ракета "Зенит-2" вывела военный спутник Космос 2333 ("Целина-2") в космос еще 4 сентября 1996 года.

Удар произошел при относительной скорости 13,26 км/с утром 18 марта прошлого года на высоте 780 км. Точка столкновения в космосе в 07:41:10 по Гринвичу была над Тромсе.

В NASA утверждают, что инцидент стал пятым подтвержденным случаем столкновения известных рукотворных объектов на орбите и первым за более чем десятилетие наблюдений.

После столкновения в каталог Космических сил Соединенных Штатов попали 37 обломков (данные на 1 октября 2021 года), из них четыре уже сгорели в атмосфере.

Ранее "Страна" писала, что компания американского миллиардера Илона Маска - SpaceX отложила запуск украинского космического спутника "Сич 2-30", который обойдется Госкосмосу почти в 2 миллиона долларов.

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