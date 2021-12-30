В четверг, 30 декабря, власти Ирана объявили, что страна запустила в космос ракету с тремя спутниками с космодрома Имама Хомейни. Они не сообщили, вышел ли какой-либо из объектов на орбиту Земли.

Об этом передает Associated Press.

Также Тегеран не рассказал, когда точно произошел запуск и какие устройства отправились в космос.

Иран запустил ракету на фоне переговоров в Вене о восстановлении ядерной сделки Тегерана с мировыми державами. На этой неделе состоялся их восьмой раунд, который должен возобновиться после новогодних праздников.

А информагентство Ирана ИРНА привело слова официального представителя космической группы министерства обороны страны Ахмада Хоссейни, которые дополняют информацию Associated Press. Хоссейни сообщил, что в космос улетела ракета-носитель легкого класса "Симург" с тремя исследовательскими аппаратами.

Он добавил, что в рамках этой космической миссии впервые были отправлены в космос на высоту 470 км сразу три аппарата с экспериментальным оборудованием.

Как пишет Associated Press, гражданская космическая программа Ирана в последние годы потерпела ряд неудач, включая пожары с жертвами и взрыв ракеты на стартовой площадке.

При этом одновременно с гражданской космической программой Исламская Республика реализует и военную В ее рамках в прошлом году был успешно выведен на орбиту спутник.

Предыдущие и нынешний запуски вызывали упреки со стороны США. В Вашингтоне встревожены по поводу того, может ли используемая для запуска спутников технология способствовать развитию Ираном баллистических ракет. Соединенные Штаты заявляют, что такие запуски спутников игнорируют резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую Иран воздерживаться от любой деятельности, связанной с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие.

За последнее десятилетие Иран отправил на орбиту несколько спутников, а в 2013 году запустил в космос обезьяну.

Ранее "Страна" сообщала, что SpaceX перенесла запуск украинского спутника "Сич 2-30" с декабря на январь 2022 года. Этот запуск обойдется Госкосмосу почти в два миллиона долларов.

Мы также приводили публикацию CNN о том, что Саудовская Аравия производит собственные баллистические ракеты при помощи Китая.