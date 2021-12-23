Разведывательные службы США считают, что Саудовская Аравия сейчас активно производит собственные баллистические ракеты при помощи Китая. Это может помешать усилиям Вашингтона в сдерживании ядерных амбиций Ирана.

Материал на эту тему опубликовал телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с разведданными.

Известно, что Саудовская Аравия в прошлом закупала баллистические ракеты у Китая, но никогда не могла создать свои собственные. Однако полученные CNN спутниковые изображения указывают на то, что сейчас королевство по крайней мере в одном месте производит оружие.

Официальные лица США, включая членов Совета национальной безопасности при Белом доме, в последние месяцы были проинформированы о секретных разведданных, раскрывающих многочисленные случаи передачи Китаем технологий баллистических ракет Саудовской Аравии.

Администрация Байдена сейчас должна проанализировать, могут ли достижения Саудовской Аравии в области баллистических ракет кардинально изменить ситуацию в регионе и усложнить положение с Ираном, позволят ли ввести ограничения на иранские ракетные технологии - цель, которую разделяют США, Европа, Израиль и страны Персидского залива.

Иран и Саудовская Аравия - заклятые враги, и маловероятно, что Тегеран согласится прекратить производство баллистических ракет, если Саудовская Аравия начнет производство своих собственных.

"В то время как внимание было сосредоточено на программе баллистических ракет Ирана, разработка и производство баллистических ракет в Саудовской Аравии выпали из поля зрения", - сказал эксперт по оружию и профессор Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис.

Новые данные разведки могут осложнить дипломатические отношения с Китаем, поскольку администрация Байдена стремится возобновить участие Пекина в решении проблем климата, торговли и борьбы с коронавирусом.

На вопрос, имела ли место в последнее время передача технологий баллистических ракет между Китаем и Саудовской Аравии, представитель МИД КНР ответил CNN, что две страны являются стратегическими партнерами и "поддерживают дружественное сотрудничество во всех сферах, в том числе в военной торговле".

"Такое сотрудничество не нарушает никаких норм международного права и не связано с распространением оружия массового уничтожения", - говорится в заявлении МИД.

Новые спутниковые изображения, полученные CNN, указывают на то, что саудовцы уже производят баллистические ракеты на площадке, ранее построенной с помощью Китая.

Снимок ямы до и после сжигания топлива

Спутниковые фотографии были сделаны компанией Planet в период с 26 октября по 9 ноября. Они показывают объект по производству ракет недалеко от Давадми (Саудовская Аравия). На снимке четко видна яма для утилизации твердого топлива, оставшегося от производства баллистических ракет.

"Литье ракетных двигателей приводит к образованию остатков топлива, что чревато взрывами. На предприятиях по производству твердотопливных ракет часто есть ямы для сжигания, где оставшееся топливо можно утилизировать путем сжигания. Операции сжигания, таким образом, - явный признак того, что на объекте делают твердотопливные ракетные двигатели", - сказал Льюис.

Тем не менее, пока мало что известно о ракетах, которые Саудовская Аравия строит на этом месте, включая такие важные детали, как дальность полета и полезная нагрузка.

Кроме того, имеются свидетельства того, что Саудовская Аравия в последние годы обращалась к другим странам за помощью в разработке программы баллистических ракет, что затрудняет определение точной системы вооружений, которую королевство сейчас строит на объекте.

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