В акватории Японского моря фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" успешно провел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ" по подводной цели.

Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своем YouTube-канале.

"Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель. Корабельный противолодочный ракетный комплекс "Ответ" предназначен для поражения подводных лодок. Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр"", - сказано в сообщении.

Напомним, в середине декабря в России успешно провели новые испытания корабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодкой. Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, которая находилась на полигоне Чижа в Архангельской области.

Также сообщалось, что прошедшей осенью Южная Корея запустила первую ракету собственного производства, но не совсем успешно. В мае следующего года планируют запустить еще одну ракету, KSLV-II, которая буде выводить на орбиту спутник весом 200 килограмм.