Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко допустил возможность ракетных ударов по городам России в случае возникновения масштабного конфликта между двумя странами.

По словам экс-главы МИД Украины, Киев должен искать контраргументы, которые могут "остудить головы в Москве".

"Знаете, на войне как на войне. Если нам угрожают ударами по инфраструктуре, так же можем делать и мы. И если у нас сегодня нет возможности достать Москву ракетным оружием, то есть возможность достать другие российские города, которые находятся пределах досягаемости украинских ракетных войск", - сказал Огрызко.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления о том, что Россия готовит военную агрессию против Украины. В Кремле заявляют, что подобных планов нет и называют эти сообщения кампании по дезинформации.

На видео Огрызко об ответном ударе с 19:59

Напомним, с конца октября американская пресса настойчиво пишет о концентрации войск РФ у границы с Украиной и намерении России напасть на нашу страну. В то же время президент России Владимир Путин опроверг подготовку нападения России на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России последствиями в случае военного вторжения в Украину.

Также мы писали, что директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого "российского вторжения" в Украину не будет, а утверждения об этом - это "злонамеренная пропагандистская акция Госдепа США".