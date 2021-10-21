В четверг, 21 октября, в Южной Корее запустили первую ракету полностью собственного производства KSLV 2, которая известна как Nuri. Но запуск прошел не до конца успешно, поскольку ракета не смогла вывести на орбиту макет спутника.

Об этом сообщил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, пишет "Интерфакс".

Тестовый запуск ракеты произошел, ракета Nuri выполнила все этапы полета, но не вывела на орбиту макет спутника. Что именно не позволило ей вывести на орбиту макет спутника на данный момент не сообщается.

Запуск ракеты провели с космодрома "Наро" на острове Венародо в провинции Чолла-Намдо, она поднялась на высоту 700 километров, полет продлился 16 минут. Разработка ракеты велась с 2010 года. Ее высота 47,2 м, а диаметр 3,5 м. В создание ракеты Южная Корея инвестировала $1,8 млрд.

В мае следующего года планируют запустить еще одну ракету, KSLV-II, которая буде выводить на орбиту спутник весом 200 килограмм.

Напомним, в России успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Испытания проводил военно-морской флот.

Также сообщалось, что США успешно провели испытания баллистической ракеты Trident II.