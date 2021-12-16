В России успешно провели новые испытания корабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодкой. Испытания проводил фрегат Северного флота "Адмирал Горшков".

Об этом сообщает Минобороны РФ в YouTube-канале.

По данным ведомства, стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, которая находилась на полигоне Чижа в Архангельской области. Эксперты заявили, что полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам.

"Цель поражена прямым попаданием. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота", - добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что "Циркон" является первой в мире гиперзвуковой ракетой с крыльями, которая может осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя. Ее максимальная скорость - около девяти скоростей звука, а максимальная дальность - тысяча км.

Напомним, 4 октября в России впервые успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".

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