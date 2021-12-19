Третье испытание ВВС США гиперзвуковой ракеты AGM-183A по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) завершилось неудачей.

Об этом сообщил портал The War Zone со ссылкой на представителя ВВС США.

Согласно данным портала, испытания ускорителя ракеты провели в четверг. Тестовую ракету должны были запустить со стратегического бомбардировщика B-52, однако, где именно, не уточняется. Ожидалось, что ракета разгонится до скорости, превышающей скорость звука в более чем пять раз.

"Последовательность стартовых операций была прервана до отделения из-за неизвестной проблемы", - сказал представитель ВВС США.

По его словам, "ракету вернут к производителю, анализ телеметрии и бортовых данных начнется незамедлительно". Американские военные рассчитывают "возобновить летные испытания как можно скорее".

Портал уточняет, это уже третьи по счету неудачные испытания данной ракеты. Впрочем, специалисты еще не выяснили причины произошедшего.

Должностные лица Пентагона не один раз признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия.

Ранее мы писали, что в России успешно провели новые испытания корабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодкой. Испытания проводил фрегат Северного флота "Адмирал Горшков".

Помимо этого, "Страна" сообщала, что в конце июля Китайская Народная Республика провела испытания гиперзвукового оружия, в частности запуск ракеты с планирующего летательного аппарата. При этом скорость глайдера была выше скорости звука в пять раз.