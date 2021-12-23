Разведывательные службы США считают, что Саудовская Аравия в настоящее время активно производит собственные баллистические ракеты при помощи Китая, что может иметь "серьезные последствия" на Ближнем Востоке и осложнить усилия администрации президента США Джо Байдена "по сдерживанию ядерных амбиций".

Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

По данным CNN, Саудовская Аравия в прошлом закупала баллистические ракеты у Китая, но никогда не могла создать свои собственные - до сих пор. Спутниковые изображения, полученные телеканалом, также говорят о том, что в королевстве сейчас производят оружие по крайней мере в одном месте.

"Официальные лица США в многочисленных агентствах, включая Совет национальной безопасности при Белом доме, в последние месяцы были проинформированы о секретных разведданных, раскрывающих многочисленные крупномасштабные передачи чувствительных технологий баллистических ракет между Китаем и Саудовской Аравией", - сообщает CNN.

Также на телеканале заявили, что Вашингтон сейчас "сталкивается со все более насущными вопросами о том, могут ли достижения Саудовской Аравии в области баллистических ракет кардинально изменить динамику власти в регионе и усложнить усилия по расширению условий ядерной сделки с Ираном, чтобы включить ограничения на его собственные ракетные технологии".

"Надежная ракетная программа Саудовской Аравии создала бы новые проблемы для ограничения других ракетных программ в регионе. Возьмем лишь один пример: иранские ракеты, которые вызывают серьезную озабоченность США, будет труднее сдерживать в будущем без параллельных ограничений", - добавили в CNN.

Также телекомпания ссылается на спутниковые снимки, которые, по ее данным, подтверждают, наличие на территории Саудовской Аравии в период с 26 октября по 2 ноября минимум одного предприятия по производству баллистических ракет.

В Совете национальной безопасности и ЦРУ от комментариев отказались, как добавили в CNN.

На вопрос, имели ли место в последнее время какие-либо передачи чувствительных технологий баллистических ракет между Китаем и Саудовской Аравией, представитель министерства иностранных дел сказал, что эти две страны являются "всеобъемлющими стратегическими партнерами" и "поддерживают дружеское сотрудничество во всех сферах, в том числе в сфере военной торговли".

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