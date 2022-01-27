Проблемы на орбите с украинским спутником "Сич-2-1". После запуска он не мог установить устойчивую связь с Землей.

Об этом сообщает конструкторское бюро "Южное". Комментарий опубликован в Фейсбуке предприятия.

В КБ напомнили, что 13 января в 18:51 по киевскому времени ракета-носитель Falcon 9 вывела украинский спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1" на расчетную орбиту. После отделения космического аппарата с ним была установлена ​​связь и получена телеметрическая информация, подтвердившая работоспособность бортовой аппаратуры.

"Ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время важнейших первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации. Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от Земли, солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под довольно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата", - сообщили в КБ.

Однако заложенные на этапе разработки и создания космического аппарата инженерные решения и алгоритмы работы позволили спутнику самостоятельно перезагрузиться и восстановить работоспособность в энергосберегающем режиме.

"По результатам следующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не обнаружено", - заверили в "Южном".

И добавили, что моделирование динамики движения космического аппарата по орбите с учетом воздействия внешних факторов (взаимодействия космического аппарата с магнитным полем Земли, гравитационных и аэродинамических воздействий) свидетельствует о том, что в течение 1-2 месяцев пространственное положение станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит привести ориентацию штатно.

13 января "Страна" сообщала о старте американской ракеты с украинским спутником.

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