Китайский спутник SJ-21 отбуксировал "мертвый" навигационный спутник КНР CompassG2 (или Beidou) с геостационарной орбиты.

Об этом сообщает компания ExoAnalytic Solutions, занимающаяся мониторингом околоземной орбиты.

В компании предполагают, что SJ-21 является китайской технологией космического буксира. В октябре Китай запустил спутник Shijian-21, который предназначался для тестирования и проверки технологий предотвращения образования космического мусора.

22 января SJ-21 на несколько часов исчез со своего местонахождения, хотя до этого приближался к другому китайскому спутнику - Compass G2. Очевидно, пока SJ-21 был вне зоны видимости телескопов, он пристыковался к Compass G2, отбуксировал его на "погребальную орбиту", а затем отделился от него и вернулся на орбиту возле геостационарной.

Геостационарная орбита - это круговая орбита, на которой искусственный спутник, вращаясь в направлении вращения Земли, постоянно находится над одной и той же точкой земной поверхности.

Спутник, находящийся на геостационарной орбите, неподвижен по отношению к поверхности Земли, или, если требуют задания миссии, изменяет свое положение с помощью собственных двигателей. Когда аппаратам перестает хватать топлива для маневрирования, они завершают работу. Некоторые спутники остаются на геостационарной орбите, превращаясь в космический мусор.

Момент отстыковки отследила система телескопов ExoAnalytic Solutions.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в NASA заявили, что китайский спутник оказался сбитым российским космическим мусором.

Также мы писали, что МКС изменила орбиту, чтобы уклониться от обломка сбитого китайского метеоспутника.