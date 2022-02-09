На прошлой неделе ракета компании Илона Маска Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту 49 спутников Starlink. Однако большинство из них сошли с орбиты из-за геомагнитной бури.

Об этом сообщили на сайте SpaceX 8 февраля.

Ракета с комплектом спутников стартовала 3 февраля из Космического центра Кеннеди во Флориде. Вторая ступень Falcon 9 вывела спутники на намеченную орбиту с перигеем примерно 210 километров над Землей, и каждый спутник достиг управляемого полета.

Однако на развернутые спутники сильно повлияла геомагнитная буря, наблюдавшаяся в минувшую пятницу. Такие штормы вызывают нагревание атмосферы и увеличение ее плотности на малых высотах развертывания. Вследствие этого атмосферное сопротивление увеличилось на 50 процентов по сравнению с предыдущими запусками. Команда Starlink перевела спутники в безопасный режим, в котором они летают ребром, чтобы свести к минимуму сопротивление и эффективно укрыться от шторма.

Однако предварительный анализ показывает, что повышенное сопротивление на малых высотах помешало спутникам выйти из безопасного режима и начать маневры по повышению орбиты, и до 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли.

В SpaceX заверили, что сходящие с орбиты спутники не представляют опасности столкновения с другими спутниками и разрушаются при входе в атмосферу. То есть орбитальный мусор не образуется и части спутника не ударяются о землю.

Ранее "Страна" сообщала, что в январе ракета Falcon 9 с украинским спутником "Сич-2-30" стартовала с мыса Канаверал в Соединенных Штатах. Однако после выхода на орбиту у спутника возникли проблемы со связью, которые так и не удалось исправить.

Также мы рассказывали, что из-за привлечения Кабмином фирмы-прокладки запуск горемычного спутника "Сич" подорожал вдвое.