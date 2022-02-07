Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай объявил о реализации проекта космической программы Украины. В том числе она предусматривает построение "Морского старта" - космического космодрома на базе морской платформы, позволяющего запуск ракет из Атлантического и Индийского океанов. По его данным, плавучий космодром появится в нашей стране к 2025 году.

Об этом Тафтай заявил в интервью "Суспильному".

"Есть предварительные оценки и наработки в этом направлении, в рамках космической программы планируется реализовать этот проект. Это значит, что в пределах этих пяти лет (т.е. 2021-2025 годы - Ред.) все это должно быть реализовано в металле и будет работать, как комплекс", - говорит Тафтай он.

Стоимость в 4,8 миллиарда гривен Тафтай считает небольшой.

"Это достаточно небольшая стоимость, мы используем те технологические звенья, инфраструктуру, которую имеют украинские предприятия", - сказал он.

По словам главы Госкосмоса, расходы на содержание морского космодрома будут зависеть от размеров запускаемой ракеты. Поэтому "Морской старт" рассчитан на запуск легких ракет, что "будет привлекательным и для операторов космической системы, и для тех, кто запускает спутники, то есть заказчиков".

Программа "Морской старт" разрабатывалась с 1995 года совместно ГП "Производственное объединение "Южный", американской "Боинг", норвежской "Кварнер", российской корпорацией "Энергия".

В 2009 году проект потерпел банкротство, а в 2017 году был возобновлен под руководством компании "S7 Sea Launch"

В 2017 году по проекту "Морской старт" возобновлены работы под руководством компании "С7 Си Лонч".

Ранее мы писали, что участники учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров, среди которых были глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный, планируют начать строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поиронизировал над этими планами.