Космическое агентство Украины подписало договор с Канадой о совместном строительстве космодрома в канадской провинции Новая Шотландия. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Канаде.

"18 ноября в Галифаксе космические агентства Украины и Канады подписали совместное заявление о партнерстве, а 19 ноября состоялись торжества по случаю закладки "первого камня" пусковой площадки украинского и канадского проекта по созданию космического пускового комплекса", - говорится в сообщении.

Известно, что в мероприятии приняли участие председатель агентства Владимир Тафтай, президент Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл, а также несколько министров.

Проект предусматривает строительство на атлантическом побережье космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М", которая разрабатывается и производится на украинских ГП "КБ "Южное" и "ПО "Южный машиностроительный завод".

"Командному центру будущей космической пусковой площадки будет присвоено имя Александра Дегтярева – бывшего руководителя ГП "КБ "Южное", - написал Тафтай.

Напомним, во Французской Гвиане с космодрома Куру состоялся 18-й успешный запуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega с двигателем, который был изготовлен в Украине.

Ранее мы сообщали о том, что в 2017 году в рамках миссии VV17 с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся успешный пуск ракеты-носителя Vega с маршевым двигателем 4-й степени украинского производства.