Мэр Мелитополя Иван Фёдоров заявил, что из Крыма россияне протягивают свою линию интернета и блокируют украинскую мобильную связь.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Сегодня они (россияне - Ред.) подводят в город свое оптоволокно из Крыма, чтобы полностью заблокировать интернет. Мы знаем, что в России не всемирная сеть Интернет, а какой-то свой урезанный, заблокированный, и они сейчас пытаются заблокировать информацию", - сказал Федоров.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.