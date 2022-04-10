С начала полномасштабного российского вторжения из Украины уже выехали более 4,5 миллиона человек по состоянию на 9 апреля. Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Отмечается, что с 24 февраля за границу выехали уже 4503954 человека.

Большинство из них уехало в Польшу - почти 2,6 млн человек. Также люди выезжали в:

Румынию - более 686 тыс. человек;

Венгрию - 419 тыс.;

Молдову - почти 411 тыс.;

Россию - 404 тыс.;

Словакию - 314 тыс;

Беларусь - 19 тыс. человек.

Ранее мы писали, что из-за войны более 7,1 млн человек в Украине стали внутренне перемещенными лицами.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.