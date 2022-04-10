Из Украины выехали уже 4,5 миллиона беженцев. Больше половины из них - в Польшу
С начала полномасштабного российского вторжения из Украины уже выехали более 4,5 миллиона человек по состоянию на 9 апреля. Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Отмечается, что с 24 февраля за границу выехали уже 4503954 человека.
Большинство из них уехало в Польшу - почти 2,6 млн человек. Также люди выезжали в:
- Румынию - более 686 тыс. человек;
- Венгрию - 419 тыс.;
- Молдову - почти 411 тыс.;
- Россию - 404 тыс.;
- Словакию - 314 тыс;
- Беларусь - 19 тыс. человек.
Ранее мы писали, что из-за войны более 7,1 млн человек в Украине стали внутренне перемещенными лицами.
Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.
Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.
Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.