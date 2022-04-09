В Эстонии на границе аннулировали визы иностранцам, у которых нашли символику с буквой Z и георгиевские ленты
Эстонские пограничники аннулировали визы у нескольких иностранцев, у которых обнаружили символику с буквой Z, георгиевские ленты или элементы военной формы российской армии.
Об этом сообщают эстонские СМИ.
"Такие вещи всегда привлекают наше внимание и ведут к тому, что владельца такой символики направляют на дополнительную проверку и с ним проводится беседа. В ходе этой беседы выясняется, как с ним поступят дальше", - объяснил начальник погранпункта.
Как пишет эстонская пресса, в последнее время пограничная служба страны начала более активно контролировать использование символики в поддержку нападения на Украину на восточной границе. Служба не разрешает демонстрировать георгиевскую ленту или другие символы, использовавшиеся Россией в войне на Украине, такие как буквы Z или V.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал все страны ввести уголовную ответственность за использование символа "Z".
Ранее мы писали, что в Раде предложили сажать на пять лет за использование символов российской армии "Z", "V" и "O".
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