Правительство Польши подготовило изменения в основной закон страны для того, чтобы иметь возможность конфисковывать собственность российских олигархов.

Об этом сообщает во вторник агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря кабинета министров Петра Мюллера.

"Обещанный нами проект изменений конституции, касающийся возможности конфискации имущества российских олигархов, уже готов", - сказал он.

Мюллер пояснил, что изменения в конституции необходимы также для планируемого увеличения в будущем году оборонных расходов до 3% от национального ВВП, что предусматривается принятым в марте законом "о защите отчизны".

"Сегодня будут собраны подписи депутатов и проект (закона), как мы и обещали, будет представлен на заседание Сейма. Он должен быть внесен завтра или даже сегодня, это проект изменения конституции", - сказал Мюллер.

О планах внести изменения в основной закон страны было объявлено еще 21 марта. Предполагалось, что изменения конституции позволят конфисковать на территории Польши имущество российских олигархов, а также имущество предприятий и частных лиц, которые участвуют в поддержке деятельности России.

Существующий в настоящее время вариант польской конституции защищает право собственности и не позволяет проводить подобных конфискаций.

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