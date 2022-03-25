СМИ публикуют инфографику мест ареста яхт российских бизнесменов. Указывается, что общая стоимость арестованных яхт достигла 2 млрд долларов.

Яхты российских олигархов изымали в 5 странах: в Италии, Испании, Франции, Германия, Гибралтаре. В списке элитных катеров следующие наименования:

Lena - $50 миллионов; владельцем являлся Геннадий Тимченко;

Dilbar - $600 млн; владелец - Алишер Усманов;

Crescent - $600 млн; владелец - Игорь Сечин;

Amore Vero - $100 млн; владелец - Игорь Сечин;

Lady Anastasia - $6,5 млн; владелец - Александр Михеев;

Valerie - $140 млн; владелец - Сергей Чемезов;

Axioma - $70 млн; владелец - Дмитрий Пумпянский;

La Petite Ourse - $20 млн; владелец - Алексей Кузьмичев;

La Grande Ourse - $70 млн; владелец - Алексей Кузьмичев;

Lady M - $55 млн; владелец - Алексей Мордашов;

Sailing Yacht A - $530 млн. владелец - Андрей Мельниченко.

Ранее мы писали о том, что Италия заморозила активы российских бизнесменов на сумму более 800 миллионов евро.

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