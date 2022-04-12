Агентство Reuters опубликовало фотографии украинцев, которые живут в лагере беженцев города Тихуана в Мексике. Там они ждут разрешения на въезд в США.

Американцы еще в конце марта обещали принимать украинских беженцев, но пока те обитают в забитых до отказа людьми спортзалах и спят на полу. Или, в лучшем случае, на двухярусных кроватях.

После того как администрация Белого дома заявила о готовности принять в стране до ста тысяч украинцев, число беженцев, которые хотят попасть в США, резко увеличилось. "Страна" рассказывала, что разрешение на въезд в Соединенные Штаты ежедневно получают около 100 украинцев. По данным "Голоса Америки" к началу апреля в лагере на мексикано-американской границе живут около 600 украинцев, еще около 500 остановились в отелях города Тихуана.

Мы также подробно описывали, как украинцы появились на границе США и Мексики. Это произошло потому, что США, несмотря на обещание принять до 100 000 украинских беженцев, пока не приняли ни одной программы переселения. Поэтому все больше украинцев бронируют авиабилеты в Мексику, где виза не нужна.