Президент США Джо Байден употребил слово "геноцид" в контексте Украины. Так он назвал происходящее в нашей стране, объявляя об использовании нефтяного запаса США для стабилизации цен на бензин в США.

Об этом сообщает CNN.

"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак, все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира", - заявил Байден.

Также Байден сообщил, что санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день из стратегического нефтяного запаса, чтобы помочь справиться с "путинским повышением цен".

Президент Украины Владимир Зеленский после этого написал о том, что благодарен Байдену за то, что тот "назвал вещи своими именами".

"Настоящие слова настоящего лидера Джо Байдена. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже оказали, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России", - написал Зеленский в Twitter.

Отметим, что ранее Байден заявлял, что считает российскую агрессию против Украины не геноцидом, а военным преступлением.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.