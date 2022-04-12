Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, недавно посещавший Киев, 12 апреля обсудил с президентом США Джо Байденом свой визит в Украину и необходимость ускорить оказание помощи воюющей стране.

Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит.

"Лидеры обсудили необходимость ускорения оказания помощи Украине, включая усиление военной и экономической поддержки, поскольку украинские силы готовятся к очередному российскому наступлению на востоке страны", - сказано в пресс-релизе.

Джонсон сообщил Байдену, что последний пакет помощи Великобритании, включающий противокорабельные ракеты и военную технику, прибудет в Украину "в ближайшие дни и недели".

Британский лидер также заявил, что международному сообществу необходимо взять на себя обязательства перед Украиной в долгосрочной перспективе, чтобы "гарантировать, что видение украинского народа свободы своей страны может быть снова реализовано", говорится в отчете о беседе.

Джонсон высоко оценил "колоссальный военный вклад США в Украине", и оба лидера согласились с тем, что президент России Владимир Путин не может сломить решимость украинцев, как сообщает Даунинг-стрит.

"Политики также договорилась продолжить совместные усилия по усилению экономического давления на Путина и решительно положить конец зависимости Запада от российских нефти и газа", - сказано в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Литвы приехала в Киев и пообещала конвои с военной и гуманитарной помощью.

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