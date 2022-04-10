Израиль открыл гуманитарный воздушный мост для помощи Украине. Первая партия гуманитарки будет включать лекарства, медицинское оборудование и продовольствие.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Первый из шести самолетов с гуманитарной помощью уже приземлился в Венгрии, откуда груз перенаправлен в Украину.

Остальные прибудут в ближайшие несколько недель.

Напомним, что у Украины с Израилем были напряженные отношения с начала войны, в частности, из-за сравнений Владимира Зеленского происходящего в Украине с холокостом евреев.

Также у Зеленского называли недружественным шагом ограничение на въезд украинцев в Израиль.

Но с недавних пор Израиль все же открыл границы для некоторых украинцев.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.