Украина изучает возможность покупки оружия у израильских бизнесменов, рассматривая таким образом возможность заключения частных сделок.

Об этом сообщает Haaretz.

По данным издания, запрос исходит от украинской делегации, которая находится в Израиле около недели, хотя правительство вряд ли одобрит такие сделки после того, как отказалось оказывать военную помощь Киеву.

По словам источников, присутствовавших на встрече с группой, учитывая официальный отказ Израиля, украинская делегация изучает возможность покупки оружия у частных израильских бизнесменов, хотя даже такие сделки вряд ли осуществятся, учитывая, что любая подобная сделка требует одобрения Министерства обороны.

Два высокопоставленных украинских источника сообщили, что Израиль заморозил все лицензии на экспорт оружия в Украину, когда началось российское вторжение.

Напомним, ранее Израиль отказал Украине в приобретении шпионской программы Pegasus, способной взломать любой смартфон.

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