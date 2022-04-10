Концерн Rheinmetall предлагает Украине в 2022 году приобрести боевые машины пехоты Marder в количестве 35 единиц. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Отметим, что ранее Bild сообщал, что Украина намерена закупить БМП Marder напрямую у немецкого производителя. Речь шла именно о поставках 35 бронемашин до конца нынешнего года

Стоит сказать, что Rheinmetall AG - немецкий концерн, образованный еще 1889 году. Сейчас концерн является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе.

Ранее мы писали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной и финансовой помощи. Об этом он заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Военная помощь поступает не только от Британии. Так, министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что власти страны решили передать в дар Украине самоходные гаубицы Zuzana. Однако чиновник также опроверг распространившиеся слухи, что они якобы передадут Украине советские МиГ-29: нашу страну сейчас передают только гуманитарную помощь, топливо и боеприпасы.