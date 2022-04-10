Словакия передаст Украине в дар самоходные гаубицы Zuzana. МиГ-29 пока что Киеву не дадут
Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что власти страны решили передать в дар Украине самоходные гаубицы Zuzana. Об этом он сообщил в эфире Словацкого телевидения.
Чиновник также опроверг распространившиеся слухи, что они якобы передадут Украине советские МиГ-29. Также он уточнил, что в нашу страну сейчас передают только гуманитарную помощь, топливо и боеприпасы.
Примечательно, что пару дней назад Надь сообщал, что Братислава готова продать Украине самоходные гаубицы Zuzana. А спустя время в СМИ появились кадры, на которых зафиксировано перемещение, предположительной, данной военной техники.
#Украина #Война #Россия #Словакия— MB (@MB31357662) April 9, 2022
Словакия "подарила" Украине самоходные гаубицы. Они уже в пути... pic.twitter.com/eTayqQRDDP
Что такое самоходная гаубица Zuzana?
Zuzana является одним из последних поколений тяжелого оружия, производимого в Словакии. Имеет шасси Tatra 815 8×8, на котором смонтирована пушка калибра 155 мм с дальностью стрельбы 33 км. Может совершать до 6 выстрелов в минуту.
Эксперты утверждают, что потенциальная передача Украине 16 боевых машин будет одной из самых крупных военных сделок Словакии за последние 30 лет.
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