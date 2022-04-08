Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер официально подтвердил передачу Украине систем ПВО С-300, о которой раньше сообщали словацкие СМИ.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы верим, что эти системы помогут спасти как можно больше невинных украинцев от дальнейшей агрессии путинского режима. Передача системы не означает, что Словацкая Республика стала частью вооруженного конфликта в Украине", - сказал он.

Зенитно-ракетная система ПВО С-300 (также известна как зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) - среднего радиуса действия. Она предназначена для борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, крылатыми, оперативно-тактическими и баллистическими ракетами на высотах от 25 метров до 27 км, и расстояниях до 100 км в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Великобритания передаст Украине БТРы и разведывательные патрульные автомобили.

Также мы писали, что США выделяют Украине 100 миллионов долларов на противотанковые системы.

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