В Киев приехала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

"Для того, чтобы действительно прекратить страдания украинского народа, мы должны помочь Украине победить в этой войне как можно быстрее. Поэтому конвои литовских грузовиков продолжат доставлять военную и гуманитарную помощь, предоставляемую нашим государством, муниципалитетами, нашими предприятиями и народом Литвы Украине столько, сколько будет необходимо", - сказала Шимоните на брифинге, передает "Интерфакс Украина".

По ее словам, Украина может рассчитывать на сильный голос Литвы в поддержку дальнейшего усиления санкций ЕС против России и Беларуси.

"Все российские банки должны быть отключены от SWIFT, импорт российской энергии должен прекратиться, и любые бизнес-связи с Россией должны в конечном счете прекратиться. Такие решения не достигаются просто. Литва и другие страны Балтии были первыми странами, которые прекратили поставки российского газа, и другие страны-члены ЕС предпринимают невиданные ранее усилия, чтобы сделать то же самое в кратчайшие возможные сроки", - добавила Шимоните.

Также она заверила, что Украина может рассчитывать на полную поддержку Литвы на пути к членству в ЕС.

"Сегодня Украина борется не только за себя, но за весь свободный мир. Украинцы храбро стоят, давая намного более сильный отпор, чем Кремль мог представить. В конце концов Украина победит", - заявила Шимоните.

Также она выступила за то, чтобы российские активы, замороженные согласно санкциям, были конфискованы и доступны для восстановления Украины.

"Мы также обсудили план восстановления для Украины, который был составлен правительством. Он потребует беспрецедентной финансовой поддержки от международных доноров, но также наряду с донорскими вкладами, российские активы, замороженные согласно санкциям, должны быть конфискованы и доступны для восстановления Украины. Юридический механизм для этого должен быть создан как можно быстрее", - сказала она.

Также Шимоните сообщила, что Литва предоставила безопасное убежище для 42 тысяч украинских беженцев.

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