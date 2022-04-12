В крупнейших экономиках Запада - рекордный рост цен. Инфляция в Германии достигла пиковых показателей со времен воссоединения страны. В марте потребительские цены выросли в годовом исчислении на 7,3 процента.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства.

На территории бывшей Западной Германии такой высокий уровень инфляции в последний раз был зафиксирован осенью 1981 года - из-за сильного удорожания энергоносителей. Теперь же цены на мазут, топливо, природный газ и некоторые продовольственные товары резко растут на фоне российского вторжения в Украину, пишет DW

О рекордной инфляции сообщают и в США. По данным Trading Economics, годовая инфляция в США составил 7,9%, что является наибольшим показателем с 1982 года. В этом году самый значительный рост цен в Штатах наблюдается на бензин, автомобили, еду и жилье.

Ранее "Страна" писала, что администрация Джо Байдена готовится к тому, что инфляция продолжит расти рекордными темпами.

Также мы рассказывали, что инфляция в зоне евро в марте достигла нового максимального рекорда в 7,5% в годовом исчислении, увеличившись по сравнению с мартом 2021 года почти в 6 раз (1,3%). В феврале 2022 года этот показатель был на уровне 5,9%. Из-за этого митингующие освистали Шольца на митинге.