Администрация Джо Байдена готовится к тому, что инфляция продолжит расти рекордными темпами. Во вторник утром будет опубликован мартовский индекс потребительских цен.

Об этом заявила на брифинге 11 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, хотя "мы находимся в лучшем положении, чем в прошлом месяце", администрация ожидает, что "общая инфляция будет чрезвычайно высокой из-за повышения цен Путиным".

Псаки отметила, что в предыдущем отчете об индексе потребительских цен не учитывался скачок цен на энергоносители, вызванный войной в Украине.

"Мы ожидаем большой разницы между базовой и общей инфляцией, отражающей глобальные сбои на энергетических и продовольственных рынках. Конечно, мы знаем, что базовая инфляция, энергия, цены на нефть и цены на газ продолжат отражать то, что происходит в ходе этого вторжения", - сказала она.

Кроме того, она сказала, что Конгресс должен принять решения для "снижения расходов американского народа".

"Конечно, у нас есть законодательство, которое могло бы сделать именно это и сократить расходы на уход за детьми, здравоохранение и уход за престарелыми. Все это оказывает огромное влияние на бюджеты людей, на то, когда они делают эти расчеты за кухонным столом, и, безусловно, эти данные будут напоминанием о необходимости что-то делать и предпринимать дополнительные шаги", - заявила Псаки.

Как писала "Страна", еще в начале февраля, до вторжения в Украину, годовая инфляция в США обновила максимум за 40 лет.

Также мы сообщали. что в то же самое время в странах еврозоны инфляция достигла рекордного показателя.