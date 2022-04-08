В марте 2022 года в Украине потребительские цены повысились на 4,5%. Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков в первый месяц весны выросла на 6,2%, одежды и обуви - на 13,0%, жилищно-коммунальных услуг - на 0,5%, услуг здравоохранения - на 5,6%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным ведомства, по в марте 2022 года потребительские цены повысились на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-марте 2022 года инфляция составила 7,6%. В марте 2022 года базовый индекс потребительских цен повысился З,8%.

В январе-марте 2022 года базовый индекс потребительских цен повысился на 4,9%.

Напомним, из-за войны цены в мире на крупы и растительные масла достигли беспрецедентного уровня.

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