Президент США Джо Байден в качестве новой инициативы по противодействию "эпидемии вооруженного насилия" объявил о запрете комплектов для самостоятельного сбора пистолетов.

Об этом глава Белого дома сообщил 11 апреля на совместном мероприятии с заместителем генерального прокурора США Лизой Монако, посвященному дополнительным мерам, которые администрация предпринимает для борьбы с преступлениями с применением огнестрельного оружия.

Эти меры будут направлены на борьбу с несерийным огнестрельным оружием частного производства, которое можно собрать самому.

"Это пистолет. Его легко собрать, а заказать может кто угодно", - продемонстрировал один из наборов Байден.

Сделанное таким образом оружие не имеет серийных номеров, поэтому владельца практически невозможно отследить. Это создает проблемы для правоохранительных органов, пытающихся восстановить цепочку к преступнику по оружию, найденному на месте преступления. Только за прошлый год в США в рамках расследования уголовных дел было выявлено до 20 тысяч "стволов-призраков".

Теперь производители подобных наборов обязаны пройти лицензирование и указывать серийные номера.

Кроме того, Байден назначит Стива Деттельбаха на должность директора Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам - федерального правоохранительного органа, отвечающего за соблюдение законов об оружии.

Между тем в Украине до войны 69% жителей выступали за полный запрет на свободную продажу оружия.

Также "Страна" писала о намерении РПЦ отказаться от практики освящения оружия массового поражения.