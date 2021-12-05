Американский суд арестовал родителей подростка, который 30 ноября застрелил четырех одноклассников в школе штата Мичиган.

Об этом сообщает The New York Times.

Джеймса и Дженнифер Крамбли задержали в субботу, 4 декабря, в Детройте. В прошлый четверг им предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве. Однако, на суд супруги не явились и исчезли. В правоохранительных органах рассказали, что Крамбли скрывались в складском помещении.

На суде, перед которым Джеймс и Дженнифер предстали в субботу, они не признали себя виновными ни по одному обвинению. В результате судья принял решение взять их под арест с залогом по 500 тысяч долларов каждому.

Супруги Крамбли обвиняют в гибели несовершеннолетних, поскольку их 15-летний сын Итан застрелил одноклассников из пистолета, который ему приобрели родители.

Окружной прокурор заявила, что супруги виновны в стрельбе, потому что именно они дали сыну доступ к огнестрельному оружию, игнорируя очевидные предупреждения о том, что он может быть склонен к насилию.

За день до трагедии учитель увидел, как Итан искал в интернете патроны для пистолета. Когда об этом сообщили родителям, мать написала ему: "Умора, я на тебя не сержусь. Ты должен научиться не попадаться".

В день стрельбы другая учительница в парте школьника нашла разрисованную им бумажку, где были изображены пистолет, патрон, застреленный человек, а также надписи "Помогите, мысли не прекращаются", "Этот мир мертв" и "Я бесполезный". Она заволновалась и срочно вызвала родителей в школу, посоветовала им забрать сына из школы и в течение 48 часов показать его психиатру. Родители отказались его забирать и уехали.

Напомним, что во вторник, 30 ноября, в американском городе Оксфорд (штат Мичиган) 15-летний подросток открыл в школе стрельбу. Подросток зашёл в туалет, где достал из рюкзака спрятанный пистолет и открыл огонь, выпустив около 30 пуль . Он целился в голову и шею, потому у многих выживших школьников лица разворочены. Всего ранения получили восемь человек.

Прибывшие на место правоохранители задержали стрелка, у него изъяли оружие. Подросток не оказывал сопротивления.

Как выяснилось, устроивший стрельбу в школе американского города Оксфорд (штат Мичиган) 15-летний подросток в этот же день успел посетить уроки. После этого он начал стрелять, в результате чего погибли четверо.