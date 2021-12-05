Вчера, 4 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что за пределами села Михайловка Николаевского района 44-летний мужчина получил огнестрельное ранение в грудь. В него выстрелил его коллега по охоте, в результате от полученных телесных повреждений мужчина погиб.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

По информации правоохранительных органов, 44-летний погибший приехал на охоту со знакомыми, и когда один из компании мужчин произвел выстрел, то попал в пострадавшего. Полиция изъяла охотничье ружье.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство - Ред.).

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии и проводят первоочередные следственные действия.

Фото с места убийства, которое опубликовала Нацполици Николаевской области.

Кроме того, по данным местных СМИ, убитым оказался бывший заместитель областного военного комиссара Николаевской области Александр Жолудь.

"По их словам, роковой выстрел прогремел в тот момент, когда ружье было в руках командира батальона ТРО Василия Рогозы. Александр Жолудь в момент выстрела находился рядом, был ранен с близкого расстояния, поэтому травма оказалась смертельной", – пишут журналисты.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Одессой полицейские застрелили 52-летнего мужчину, который открыл стрельбу в сторону правоохранителей и повредил их автомобиль. Злоумышленник был вооружен обрезом охотничьего ружья и гранатой. Инцидент произошел в селе на территории Балтской ОТГ.

Кроме того, "Страна" писала, что в Черниговской области группа браконьеров застрелила краснокнижного лося. После приезда егерей из службы Госэкоинспекции, мужчины попытались скрыться. Один из браконьеров умер во время бегства.