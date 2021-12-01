Устроивший стрельбу в школе американского города Оксфорд (штат Мичиган) 15-летний подросток в этот же день успел посетить уроки. После этого он начал стрелять, в результате чего погибли четверо.

Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости: США".

Согласно данным полиции в течение пяти минут он успел сделать около трех десятков выстрелов из пистолета, который его отец купил за четыре дня до трагедии.

В соцсети распространилось видео с места событий. На кадрах баррикадируют дверь в классную комнату после первых выстрелов, а ученики в другом кабинете вылезают через окно, после того как услышали из-за двери фразу: "Это офис шерифа, можете выходить... Открой, бро".

По данным полиции, за 5 минут школьник сделал три десятка выстрелов и на момент задержания в пистолете оставалось еще несколько пуль.

Слово "бро" школьники сочли за сигнал о том, что говорящий не тот, за кого себя выдает.

"Мы с прискорбием сообщаем, что четвертая жертва умерла в результате полученных травм. Джастин Шиллинг, 17-летний ученик Оксфордской средней школы, Тейт Майр, 16 лет, Хана Сент-Джулиана, 14 лет, и Мадисин Болдуин, 17 лет, все студенты Оксфордской средней школы, вчера скончались от травм", - сказано в сообщении Офиса шерифа Оукланд каунти.

Напомним, в ноябре в американском штате Колорадо возле средней школы произошла стрельба, в результате которой пострадали подростки.

Также сообщалось, что в США во время футбольного матча между школьными командами произошла стрельба.