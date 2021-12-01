В Москве, где ранее пытался покончить с собой психиатр, бизнесмен Юрий Никитаев совершил самоубийство на глазах у бывшей возлюбленной, с которой у него произошла ссора.

Об этом сообщает РЕН ТВ, в среду, 1 декабря.

Тело Никитаева обнаружили в лесном массиве вечером накануне.

По предварительной информации, бизнесмен покончил с собой на глазах у бывшей девушки. Она рассказала правоохранителям, что рассталась с погибшим около полугода назад. Вчера же, добавила девушка, он подкараулил ее, когда она шла с работы. Позже они поссорились, после чего Никитаев покончил с собой.

Юрий Никитаев возглавлял компанию "Оптические Измерительные Системы", которая занималась производством контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов.

В то же время, по данным Telegram-канала "Ньюсач/Двач", Никитаев хотел застрелить свою девушку прицелился в неё, но затем резко передумал и застрелился сам.

Также в паблике добавили, что Никитаев окончил МГУ, позже преподавал там физику, а уже затем основал фирму.

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