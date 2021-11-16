В Москве первая иностранная балерина Большого театра 34-летняя Мариана Гомес пыталась свести счеты с жизнью. Как пишут российские СМИ, она наглоталась таблеток. Однако девушку обнаружили в неадекватном состоянии в в квартире в Леонтьевском переулке и передали медикам.

"Сейчас балерина находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает. Мариана Гомес - первая иностранная балерина в Большом театре", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной попытки суицида стала ссора балерины с возлюбленным.

Известно, что Мариана Гомес родилась в Бразилии. В 2005 году она окончила Школу балета Большого театра в Жоинвиле в Бразилии (педагоги: Галина Кравченко, Владимир Васильев, Нина Сперанская) и стала стажером балетной труппы Большого театра. В 2006 году ее приняли в труппу Большого театра.





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