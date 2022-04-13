Появилась реакция Кремля на заявление президента Джо Байдена о геноциде в Украине.

"Мы категорически с ними не согласны. Мы считаем неприемлемым попытки подобного извращения ситуации, тем более - мы уже говорили - тем более, это вряд ли приемлемо для президента Соединённых Штатов Америки", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, Байден заявил, что доказательств об "ужасающих" действиях российских военных в Украине становится все больше и становится все более понятным, что Путин просто пытается уничтожить даже идею быть украинцем.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.