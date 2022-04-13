Британский архитектор и дизайнер, создатель дизайна штаб-квартиры Apple - "Apple Park" в Калифорнии (США), Норман Роберт Фостер дал согласие участвовать в восстановлении Харькова после войны.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета в Фейсбуке.



Архитектурное бюро Нормана Фостера "Foster+Partners" было основано в 1967 году. Он тесно связан с развитием архитектуры в стиле "хай-тек" и ранним внедрением энергоэффективных строительных технологий. Признан ключевой фигурой британской современной архитектуры.



Среди прочего, Фостер построил в Лондоне башню "Мэри-Экс", первый в мире частный космопорт в Нью-Мексико, спроектировал здание банка HSBC в Гонконге, штаб-квартиру Apple - "Apple Park", является соавтором самого высокого моста в мире - Виадук Мийо (на юге Франции).

Напомним, в Харькове разбирают завалы, чтобы перерабатывать их на щебень. Пока в городе не могут начать новое строительство, потому что идут постоянные обстрелы. Вместе с тем, Терехов ранее заявил, что в Харькове нужно все сносить и заново строить.

Сегодня харьковский мэр сказал, что в спальных районах города будут подземные паркинги которые, при необходимости, можно будет использовать, как бомбоубежища.

По данным городских властей, в Харькове уничтожено 1937 объектов, среди них 1671 - жилых домов.