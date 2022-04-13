За минувшие сутки российские войска нанесли по Харьковской области около 53 ударов из артиллерии и РСЗО. В регионе в результате обстрелов пострадали 22 мирных жителя, среди них трое детей. Погибли – 7 человек.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также он заявил, что эвакуация из города не предусмотрена, так как оснований для этого нет.

"Наши Вооруженные Силы удерживают позиции, оборону Харькова и области, укрепляя свое военное присутствие, резервы и вооружение. Есть успехи по Роганскому, Дергачевскому направлениям. По Изюмскому - наши ВСУ постоянно ведут бои, чтобы не пропустить врага в Донецкую и Луганскую области", - сообщил Синегубов.

Напомним мы рассказали, что враг не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской области, а также активно ведет воздушную разведку.

Ранее мы писали, что в сети появилось видео попадания ракеты в один из домов Харькова. На видео заметно, как снаряд попадает в верхние этажи жилой многоэтажки.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.