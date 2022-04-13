Встреча на уровне президентов Украины и России необходима, "потому что только так можно будет решить принципиальный спор между Украиной и Россией и остановить войну". Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Для того чтобы эта встреча состоялась, надо иметь определенные позиции, считает Подоляк.

"Для Украины эти позиции четкие: мы должны доказать, что умеем воевать, а мы это уже доказали; должны доказать, что Россия будет много терять, не только в санкционном и экономическом смыслах, но и на полях битвы", - заявил он.

Тогда, по мнению Подоляка, за столом переговоров будет гораздо проще отстаивать свою позицию.

"Потому что это не мы спровоцировали войну, на нас напали", - добавил он.

Напомним, накануне Подоляк подтвердил проблемы с боеприпасами у морпехов в Мариуполе.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.